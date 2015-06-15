В США енот оседлал аллигатора

Этот момент удалось запечатлеть одному местных жителей, передает Lenta.ru со ссылкой на WFTV.

Как отметил местный житель Ричард Джонс (Richard Jones), фото сделал его сын во время семейной прогулки вдоль реки по национальному парку Окала. Когда ребенок приблизился к воде, чтобы сделать снимок, енот, вероятно, испугался его и запрыгнул на спину аллигатору. Но вскоре млекопитающее вернулось на землю.

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При этом Джонс добавил в комментариях под фото, что енот попал на аллигатора из-за того, что поскользнулся.