Самый сильный человек Африки съедает до восьми куриц в день (видео)
15:47, 17 февраля 2020Курьёзы
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По словам спортсмена, он старается соблюдать диету, "которая по-настоящему нужна хорошему атлету".
Спортсмен весит 187 килограмм / maliactu.net
Самый сильный человек Африки Айрон Биби рассказал, чем он питается, чтобы сохранять форму.
Читайте такжеСамую толстую кошку Британии посадили на строгую диету (фото)Видеозаявление спортсмена опубликовано в Twitter Sun Sport.
«Я могу съесть до восьми куриц в день. Таким образом я поддерживаю на достаточном уровне потребление белка. Также я ем фрукты и продукты, содержащий углеводы. Это диета, которая по-настоящему нужна хорошему атлету», – заявил Биби.
Как известно, настоящее имя спортсмена Шейх Ахмед Аль-Хассан Сану. Он родом из Буркина-Фасо. Его вес составляет 187 килограмм.
Meet Africa's strongest man - who can lift 250kg 🏋️ and eats EIGHT chickens a day 🍗 pic.twitter.com/E0CjVnqpYf— Sun Sport (@SunSport) February 17, 2020
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