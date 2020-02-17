Самый сильный человек Африки съедает до восьми куриц в день (видео)

По словам спортсмена, он старается соблюдать диету, "которая по-настоящему нужна хорошему атлету".

Самый сильный человек Африки Айрон Биби рассказал, чем он питается, чтобы сохранять форму.

Читайте такжеСамую толстую кошку Британии посадили на строгую диету (фото)Видеозаявление спортсмена опубликовано в Twitter Sun Sport.

«Я могу съесть до восьми куриц в день. Таким образом я поддерживаю на достаточном уровне потребление белка. Также я ем фрукты и продукты, содержащий углеводы. Это диета, которая по-настоящему нужна хорошему атлету», – заявил Биби.

Как известно, настоящее имя спортсмена Шейх Ахмед Аль-Хассан Сану. Он родом из Буркина-Фасо. Его вес составляет 187 килограмм.

Meet Africa's strongest man - who can lift 250kg 🏋️ and eats EIGHT chickens a day 🍗 pic.twitter.com/E0CjVnqpYf — Sun Sport (@SunSport) February 17, 2020

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