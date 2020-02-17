Сайт благотворительного фонда Елизаветы II отсылал пользователей смотреть порно

При переходе по ссылке на благотворительный фонд игнорировались интернет-фильтры для детей.

Ссылка на официальном сайте королевской семьи Royal.uk, по которой предполагалось переходить на сайт благотворительного фонда Dolen Cymru, переадресовывала пользователей на китайский порнографический сайт.

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Об этом сообщает издание The Sun.

На интернет-странице были размещены ролики для взрослых и секс-шоу, которые транслировались в прямом эфире. При этом при переходе по этой ссылке игнорировались интернет-фильтры для детей - так что доступ ко взрослому контенту могли получить несовершеннолетние.

Журналисты издания проинформировали об ошибке дворец и благотворительный фонд, после чего она была исправлена. Неправильная ссылка вела на старый домен, который успел сменить владельца.

Стоит отметить, что патроном благотворительного фонда Dolen Cymru является внук Елизаветы II принц Гарри.