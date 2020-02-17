Беспощадный коронавирус: в Гонконге украли 600 рулонов туалетной бумаги из-за ее дефицита

В полиции заявили, что работнику службы доставки, который выгружал туалетную бумагу возле магазина, трое мужчин угрожали ножом.

В Гонконге вооруженные мужчины украли у службы доставки 600 рулонов туалетной бумаги на сумму $218. Жители региона встревожены дефицитом на бытовые товары, в частности туалетную бумагу, возникшим из-за вспышки китайского коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

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В полиции заявили, что сотруднику службы доставки, который выгружал туалетную бумагу у магазина, трое мужчин угрожали ножом. Они забрали туалетную бумагу на сумму более чем $130. Издание Apple Daily отмечает, что украли 600 рулонов на сумму $218.

Также правоохранители сообщили, что задержали двух нападавших и изъяли часть похищенной туалетной бумаги.

Как пишет издание, такие продукты, как рис и макароны, а также предметы гигиены также в дефиците в Гонконге. Власти считают, что панику вызывают ложные слухи в интернете и уверяют, что поставки продуктов и бытовых товаров остаются стабильными.

По последним данным, число людей, инфицированных китайским коронавируса, увеличилось до 71 331. Из-за вируса умерли 1775 пациентов. В Гонконге зафиксировали 57 случаев инфицирования и один смертельный случай.