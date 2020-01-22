"Диоген" наших дней: житель ЮАР переселился в бочку ради установления мирового рекорда (видео)
11:15, 22 января 2020Курьёзы
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Цель такого шага – установить новый мировой рекорд.
Мужчина прямо из бочки ведет трансляции в соцсети и раздает интервью / скриншот видео ТСН
Житель Южно-Африканской республики потребовал как можно дольше прожить в бочке.
Как говорится в сюжете ТСН, Вернон Крюгер уже просидел в бочке 68 дней. Оттуда ведет трансляции в соцсети и раздает интервью. Цель такого шага – установить новый мировой рекорд.
Это уже не первый его такой рекорд – в прошлый раз Крюгер продержался 54 дня.
Необычный рекорд: житель ЮАР хочет как можно дольше прожить в бочке
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