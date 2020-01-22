"Диоген" наших дней: житель ЮАР переселился в бочку ради установления мирового рекорда (видео)

Цель такого шага – установить новый мировой рекорд.

Житель Южно-Африканской республики потребовал как можно дольше прожить в бочке.

Как говорится в сюжете ТСН, Вернон Крюгер уже просидел в бочке 68 дней. Оттуда ведет трансляции в соцсети и раздает интервью. Цель такого шага – установить новый мировой рекорд.

Это уже не первый его такой рекорд – в прошлый раз Крюгер продержался 54 дня.