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"Диоген" наших дней: житель ЮАР переселился в бочку ради установления мирового рекорда (видео)

11:15, 22 января 2020
Курьёзы
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Мужчина прямо из бочки ведет трансляции в соцсети и раздает интервью / скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, Вернон Крюгер уже просидел в бочке 68 дней. Оттуда ведет трансляции в соцсети и раздает интервью. Цель такого шага – установить новый мировой рекорд.

Это уже не первый его такой рекорд – в прошлый раз Крюгер продержался 54 дня.

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