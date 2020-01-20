"Камуфляж в космосе?" В сети высмеяли форму космических сил США (фото)

Униформа сделана в камуфляжной расцветке и отличается от других униформ лишь нашивкой.

Пользователи сети высмеяли форму космических сил США.

Соответствующее фото было опубликовано на официальной Twitter-странице United States Space Force.

Больше всего пользователи были озадачены, зачем американцы выбрали для космических сил камуфляж лесной расцветки. Другие пытались понять, зачем вообще камуфляж в космосе.

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Остальные просто представляли разные ситуации, при которых будет использована подобная униформа. Так, один из комментаторов отметил, что такая форма будет полезна, если американцы собираются прятаться от расы эвоков из саги "Звездные войны".

"В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны»;

«Я сначала подумал, что это шутка»;

«Самая глупая вещь, которую я когда-либо видел - камуфляж в космосе»;

«Клоуны»;

«Разве она не должна быть черной с маленькими планетами на ней?»;

«Это форма для лесников?» - комментировали пользователи.

В комментариях к посту космических сил США в Twitter пользователи также предложили свои варианты того, как должна выглядеть космическая униформа.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп в рамках церемонии подписания военного бюджета официально объявил о создании Космических сил США.