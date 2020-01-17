В США парень использовал монитор в аэропорту для игры на приставке

Парень решил позаимствовать один из мониторов, на которых пассажиры могут посмотреть карту аэропорта.

В четверг, 16 января, молодой пассажир, заскучавший в международно аэропорту Портленда, США, придумал, как победить скуку, пишет Kotaku.

Парень решил позаимствовать один из мониторов, на которых пассажиры могут посмотреть карту аэропорта и т.д. Пассажир нашёл ему применение получше — вытащил из рюкзака PS4, подключил её к экрану и запустил игру Apex Legend. На фото из аэропорта видно, что нижний монитор вместо карты аэропорта показывает игровой процесс.

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По местному аварийному радио этот эпизод проходил как «угон монитора». Правда, угонщик оказался довольно милым парнем. Когда к нему подошли сотрудники безопасности и попросили его отключить свою приставку и прекратить использовать имущество аэропорта, геймер всего лишь вежливо спросил у них, может ли он сначала закончить раунд игры.

К сожалению, безупречная манера общения не помогла парню очаровать охранников, и в просьбе было отказано.