Появилось видео спасения мужчины с гайкой на пенисе в Запорожье

В ролике видно, как мужчину избавляли от "болта верности".

В сети опубликовали видео медицинской операции, в ходе которой мужчине из Запорожья снимали гайку с полового органа.

Читайте такжеМужчина 5 дней ходил с трубой на пенисе после провальной мастурбации

Запись выложили в Телеграм-канале "Это Запорожье". "Слабонервным не смотреть! Как спасатели Кобры избавляли городского ловеласа от болта верности", – говорится в сообщении.

Напомним, гайку на половой орган мужчине из Запорожья натянула ночью его жена, которая решила отомстить ему за измену. Потерпевший заметил это утром, когда проснулся. Самостоятельно снять гайку мужчина не смог. Ему пришлось вызывать спасателей "Кобры", которые вместе с медиками сумели снять гайку с полового органа.