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Мужчина принял "виагру" для быков и попал в больницу с трехдневной эрекцией (фото)

10:14, 14 января 2020
Курьёзы
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Мексиканец попал в больницу, приняв стимулятор потенции для скота

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К врачам мужчине пришлось обратиться через три дна после принятия таблеток, поскольку мощная эрекция не прекращалась, передает Daily Mail.

Экстренную хирургическую помощь мексиканцу оказали в городе Рейноса, расположенном на границе с США. Детали операции не раскрываются.

Как рассказал сам мужчина, препарат он принял сознательно, чтобы заняться сексом с 30-летней подругой. 

Ранее в Запорожье мужчина надел гайку на половой орган и не смог ее снять.

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