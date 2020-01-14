Мужчина принял "виагру" для быков и попал в больницу с трехдневной эрекцией (фото)

В каком состоянии сейчас находится пациент, не сообщается.

Врачи оказали экстренную хирургическую помощь мексиканцу, который принял стимулятор потенции, предназначенный для разведения быков.

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К врачам мужчине пришлось обратиться через три дна после принятия таблеток, поскольку мощная эрекция не прекращалась, передает Daily Mail.

Экстренную хирургическую помощь мексиканцу оказали в городе Рейноса, расположенном на границе с США. Детали операции не раскрываются.

Как рассказал сам мужчина, препарат он принял сознательно, чтобы заняться сексом с 30-летней подругой.

Ранее в Запорожье мужчина надел гайку на половой орган и не смог ее снять.