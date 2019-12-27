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Перуанские шаманы не видят Трампа следующим президентом США (видео)

17:59, 27 декабря 2019
Курьёзы
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Шаманы предсказывают, что год будет мирным на всех континентах / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Станет ли Дональд Трамп президентом США во второй раз? Какие изменения произойдут на геополитической карте следующего года? Свои предсказания на 2020-ый озвучили перуанские шаманы. В этом году они гадали на портретах Трампа, президента России Владимира Путина и экс-главу Боливии Эво Моралеса. Их купали в воде, били зельем и стучали в бубны.

Год шаманы предсказывают мирный на всех континентах. А вот Дональда Трампа следующим президентом США не видят. Уверенны, что в ноябре 2020 его не переизберут.

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Теги: #Трамп#президент США