Перуанские шаманы не видят Трампа следующим президентом США (видео)
17:59, 27 декабря 2019Курьёзы
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В этом году шаманы гадали на портретах Трампа, президента России Владимира Путина и экс-главу Боливии Эво Моралеса.
Шаманы предсказывают, что год будет мирным на всех континентах / скриншот
Перуанские шаманы не видят Дональда Трампа следующим президентом США.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Станет ли Дональд Трамп президентом США во второй раз? Какие изменения произойдут на геополитической карте следующего года? Свои предсказания на 2020-ый озвучили перуанские шаманы. В этом году они гадали на портретах Трампа, президента России Владимира Путина и экс-главу Боливии Эво Моралеса. Их купали в воде, били зельем и стучали в бубны.
Год шаманы предсказывают мирный на всех континентах. А вот Дональда Трампа следующим президентом США не видят. Уверенны, что в ноябре 2020 его не переизберут.
Перуанские шаманы не видят Трампа следующим президентом США
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