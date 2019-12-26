Американский городок решил отменить 50-летний запрет на бросание снежками

За последние 15 лет правоохранители применяли решение о запрете лишь около 10 раз.

Городской совет в Уотсау (штат Висконсин, США) планирует отменить 50-летний закон, запрещающий бросать снежками в пределах города.

Об этом пишет CNN.

«Никто не должен бросаться никакими предметами, стрелами, камнями, снежные комья или снарядами вручную или другими способами по другому лицу или зданию, на улице, тротуаре, шоссе, в парке, на детской площадке и др.», – говорится в принятом решении городской власти 1962 года.

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Впрочем, говорят журналисты, это не останавливало любителей зимних развлечений.

Следующего месяца чиновники планируют принять правку, что касается формулировки «снежные комья».

Чтобы объяснить гражданам, что за снежки не наказывают бездумно, в начале декабря местные власти сняли ролик. На видео заместитель начальника полиции Мэтт Барнс на фоне чиновников, играющих в снежки, объясняет, как работает запрет.

По словам Барнса, за последние 15 лет правоохранители применяли решение о запрете лишь около 10 раз. Три случая касались хулиганов, бросающих снежки во движущиеся автомобили.

Как сообщал УНИАН, в штате Огайо один находчивый американец решил очистить машину от снега, использовав своего сына вместо скребка.