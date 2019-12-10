Появилось видео, как Путин на саммите ходил в туалет с шестью охранниками

Ранее в сети высмеяли растерянное выражение лица Путина после встречи в "нормандском формате".

Президента России Владимира Путина во время похода в туалет на саммите в «нормандском формате», который прошел в понедельник, 9 декабря, в Париже, сопровождало шесть мужчин.

Соответствующее видео опубликовал корреспондент BBC Джон Фишер.

"Помните, в далеком 1999-м один великий лидер обещал мочить террористов в сортире? Прошло 10 лет. Так вот. Теперь он ходит в туалет с шестью телохранителями", - подписал видео пользователь Twitter под ником Vitauskas_A.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Напомним, после завершения саммита в "нормандском формате" в Париже в сети разошлись снимки с президентом РФ Владимиром Путиным, сделанные во время переговоров.

Внимание пользователей сети на этих кадрах (их уже назвали "фото дня") привлекло выражение лица главы РФ - он выглядит недовольным и растерянным.