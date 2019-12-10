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Появилось видео, как Путин на саммите ходил в туалет с шестью охранниками

15:06, 10 декабря 2019
Курьёзы
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Путин выходит из туалета / скриншот

Президента России Владимира Путина во время похода в туалет на саммите в «нормандском формате», который прошел в понедельник, 9 декабря, в Париже, сопровождало шесть мужчин.

Соответствующее видео опубликовал корреспондент BBC Джон Фишер.

"Помните, в далеком 1999-м один великий лидер обещал мочить террористов в сортире? Прошло 10 лет. Так вот. Теперь он ходит в туалет с шестью телохранителями", - подписал видео пользователь Twitter под ником Vitauskas_A.

Напомним, после завершения саммита в "нормандском формате" в Париже в сети разошлись снимки с президентом РФ Владимиром Путиным, сделанные во время переговоров.

Внимание пользователей сети на этих кадрах (их уже назвали "фото дня") привлекло выражение лица главы РФ - он выглядит недовольным и растерянным.

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Теги: #Путин#нормандский формат