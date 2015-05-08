В Иркутске нерпы представили "военно-патриотическую" программу: с ружьями и маршем
Отмечается, что в программе есть даже обезвреживание морской мины.
В нерпинарии Иркутска (РФ) представили "военно-патриотическую" программу. Об этом говорится в сюжете Вести.Иркутск.
Отмечается, что нерпы Ласка и Винни Пух переносят программу стойко и мужественно.
"Головные уборы надевать. Это для них было сложно. Ведь в природе на голове они ничего не носят в принципе, поэтому здесь были сложности", — говорит старший тренер Иркутского нерпинария Артём Анисимов.
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В программе - обезвреживание морской мины и марш с флагом.
"У нас круглый год и ветераны, и участники боевых действий бесплатно проходят на представления. Всем нравится. Люди уходят отсюда воодушевленные и радостные. С приливом сил", — говорит директор нерпинария Евгений Баранов.
Увидеть все своими глазами можно будет с седьмого мая.