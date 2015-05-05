В США полиция показательно арестовала 10-летнего мальчика по просьбе его матери (фото)

В США мать попросила полицейских арестовать своего 10-летнего сына с целью воспитать "полноценного члена общества".

Женщина позвонила в отделение и договорилась с офицерами полиции о показательном аресте ее ребенка, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Metro.

Правоохранители публично надели на парня наручники и посадили в патрульное авто.

"Я просто хотела напугать его, а не причинить вред", - объяснила Чикита Хилл. Женщина считает, что должна предупредить негативные проявления у ее ребенка, пока он не начал активно взрослеть.

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По словам матери, после своего "ареста" поведение парня претерпело серьезных изменений. "Я поддерживаю контакт с учителями, которые мне все рассказывают", - пояснила Хилл.

Мать подчеркнула, что хочет воспитать своего сына правильно, чтобы он действительно не попал в тюрьму.

Напомним, что ранее хитом в сети стало видео, как мама ловит своего сына во время акции протеста в Балтиморе. Женщина попыталась поймать и отлупить парня, однако ему удалось вывернуться.