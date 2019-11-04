На границе с Венгрией задержали нелегалов на деревянных копытах (видео)

12 вьетнамцев хорошо подготовились к путешествию: кроме муляжей копыт диких животных, они облачились в специальные камуфляжные плащи, которые отражают тепло и незаметны в тепловизоре.

На границе с Венгрией пограничники задержали группу из 12 нелегалов, которые пытались незаконно пересечь границу, используя маскировочную одежду и деревянные копыта.

Читайте такжеВ Борисполе задержали нелегалов, прилетевших под видом футбольной команды (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что 12 человек без документов задержали в 300 метрах от границы. Нелегалы заявили, что они граждане Вьетнама.

«К путешествию были хорошо подготовлены. Имели спальные мешки, а также специальные камуфляжные плащи, которые отражают тепло и незаметны в тепловизоре. Чтобы их не нашли по следам, на ноги надели муляжи копыт диких животных», – говорится в сюжете.

Сейчас всех задержанных поместили во временный пункт содержания. Впоследствии пограничники задержали и предполагаемого организатора переправы, 26-летнего жителя Берегово.

Как ранее сообщал УНИАН, в Сумской перевозчик высадил нелегалов из Бангладеша в лесу, пока за ним гнались правоохранители.