Бразилец взорвал двор, когда хотел уничтожить тараканов
08:46, 24 октября 2019Курьёзы
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Мужчина налил в предполагаемое гнездо тараканов бензин и поджег яму.
Никто не пострадал, в том числе и тараканы / insider.com
В Бразилии мужчина хотел уничтожить тараканов на дворе, но уничтожил часть газона.
Об этом сообщает The Insider.
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По словам мужчины, его жена давно жаловалась на паразитов, которые с недавних пор поселились в их дворе. Поэтому он налил в предполагаемое гнездо тараканов бензин и начал бросать туда спички.
Сначала ничего не происходило. Но после третьей спички газон взорвался. Никто не пострадал, в том числе и тараканы.
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