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Бразилец взорвал двор, когда хотел уничтожить тараканов

08:46, 24 октября 2019
Курьёзы
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Никто не пострадал, в том числе и тараканы / insider.com

Об этом сообщает The Insider.

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По словам мужчины, его жена давно жаловалась на паразитов, которые с недавних пор поселились в их дворе. Поэтому он налил в предполагаемое гнездо тараканов бензин и начал бросать туда спички.

Сначала ничего не происходило. Но после третьей спички газон взорвался. Никто не пострадал, в том числе и тараканы.

Как сообщал УНИАН, сотрудники полиции арестовали в аэропорту Боготы кандидата в члены совета муниципалитета Ла-Унион колумбийского департамента Валье-дель-Каука Виктора Уго Агудело при попытке провезти семь килограммов кокаина внутри протеза.

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Теги: #взрыв#Бразилия