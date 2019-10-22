В Колумбии политик спрятал семь килограммов кокаина в протез

Стоимость запрещенных веществ, которые были найдены у политика, составляет 175 тысяч долларов.

Сотрудники полиции арестовали в аэропорту Боготы кандидата в члены совета муниципалитета Ла-Унион колумбийского департамента Валье-дель-Каука Виктора Уго Агудело при попытке провезти семь килограммов кокаина внутри протеза.

Об этом сообщает Daily Mail.

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7 октября мужчина хотел вылететь во Франкфурт. В международном аэропорту Эльдорадо в Боготе к нему подошли полицейские и предложили помощь. После этого мужчину посадили в инвалидную коляску, а когда Уго Агудело проходил зону досмотра, у него нашли наркотики.

Стоимость запрещенных веществ, которые были найдены у политика, составляет 175 тысяч долларов.

Виктор Уго Агудело сейчас состоит в партии «Радикальные перемены». Руководство объединения после инцидента намерено его исключить, а сенатор партии Хосе Луис Перес и вовсе назвал странным, что кандидат хотел поехать в Европу во время предвыборной компании.

Как сообщал УНИАН, в Колумбии наркоторговцы пытались провезти через пункт пропуска гроб с марихуаной.