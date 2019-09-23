Жених отпраздновал мальчишник, а после свадьбы поплатился за него

Мальчишник у американца получился слишком дорогим.

30-летний житель американского города Лавленд Кэмерон Фишер получил счет на 12,5 тысяч долларов за лечение похмелья после мальчишника.

По его словам, он проснулся с ужасным похмельем после празднования мальчишника перед своей свадьбой, передает NPR.

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Невеста так обеспокоилась состоянием его здоровья, что посоветовала незамедлительно обратиться к врачу. Тогда Кэмерон и отправился в ближайшее круглосуточное отделение неотложной помощи.

Фишер рассказал врачам, что страдает от сильного похмелья, и пояснил, что обычно он редко употребляет алкоголь и не принимал наркотики.

Медсестра дала ему две дозы физраствора и дозу лекарства от тошноты. Также она взяла кровь на анализ. Почти через час мужчина вышел из отделения неотложки и чувствовал себя гораздо лучше.

Но дальше американца ждал сюрприз: через несколько недель после свадьбы он получил счет на 12,5 тысячи долларов. Эта сумма вдвое превысила расходы на свадьбу.

После жалобы на стоимость услуг Фишер заплатил 4,6 тысячи долларов (часть покрыла страховка). "Мальчишник вышел чересчур дорогим", - пошутил он.

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