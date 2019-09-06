Илон Маск отрицает слова Лукашенко о подаренной Tesla

Президент Беларуси о подаренной Маском "Тесле" рассказал 2 сентября.

Илон Маск отрицает, что дарил электрокар Tesla президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом основатель компании Tesla сообщил в Twitter, отвечая на вопрос, правда ли, что бизнесмен подарил Лукашенко электрокар.

"Эм, нет", - ответил одному из пользователей Илон Маск.

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019

Президент Беларуси о подаренной Маском "Тесле" рассказал 2 сентября в минской школе №93, напоминает издание "Белорусский партизан".

"У меня есть электрическая машина "Тесла", я иногда ее тестирую. Маск подарил", - заявил Лукашенко школьникам.

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Как отмечает издание, о том, что Лукашенко ездит на Tesla стало известно еще два года назад. Тогда это подавалось так, словно руководителю предоставили протестировать электрокар на ограниченное время. Кто предоставил автомобиль - не сообщалось.

Tesla в той комплектации, которая была представлена Лукашенко (Tesla Model S P100D), могла стоить от $165 тысяч.

Журналисты также напоминают, что Лукашенко уже получал автомобили от представителей других стран - например, у него есть Geely Emgrand EV, подаренный китайскими бизнесменами, и Maybah, который, по словам Лукашенко, был презентом на день рождения от "одного российского человека".

Напомним, ранее Лукашенко устроил разнос чиновникам из-за неопрятных коров.