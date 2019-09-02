Голый «доставщик еды» в одних стрингах устроил переполох на Крещатике (видео)
20:15, 02 сентября 2019Курьёзы
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Из аксессуаров у мужчины с собой была лишь большая желтая сумка, похожая на сумки доставщиков еды.
На Крещатике заметили почти голого мужчину / Youtube, Новости Украины и мира
На столичном Крещатике заметили мужчину атлетического телосложения, который прогуливался в одних стрингах. Из аксессуаров у него с собой была лишь большая желтая сумка, похожая на сумки курьеров-доставщиков еды.
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Видео с мужчиной опубликовано в Telegram-канале «Киевский Трэш». На нем можно видеть, что мужчина вызвал оживление среди прохожих. Одни снимали его на камеру, а некоторые даже подходили, чтобы пообщаться.
Ранее в Киеве голые парни в галстуках устроили забег по Крещатику. Шестеро нудистов пробежали по Крещатику в сторону Майдана Независимости.
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