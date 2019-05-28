В Китае женщина потеряла память за 10 лет после похода в туалет

Временная потеря памяти продлилась восемь часов, а сама китаянка в конечном счете не помнила о «потерянном» времени.

В Китае женщина на некоторое время забыла 10 лет своей жизни после похода в уборную.

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Об этом сообщает AsiaOne. Обеспокоенные родственники немедленно отвезли ее в больницу, однако врачи установили, что ее мозг стабильно функционирует. Временная потеря памяти продлилась восемь часов, а сама китаянка в конечном счете не помнила о «потерянном» времени.

Доктор нейрологии Пенг Джахон объяснил, что в медицине подобное явление называется транзиторная глобальная амнезия, при которой нарушается приток крови к мозгу. Это могло быть вызвано сильным перенапряжением во время похода в туалет. Китаянка страдала от запоров.

По словам медика, такие случаи являются редкостью. От такого вида амнезии склонны страдать люди, поднимающие тяжелые вещи или испытывающие бурные эмоции. Однако это не делает болезнь неопасной: у пациентов с транзиторной глобальной амнезией увеличиваются шансы развития инсульта.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае открыли пятизвездочный общественный туалет.