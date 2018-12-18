цей матеріал доступний українською

В Китае открыли пятизвездочный общественный туалет (фото)

14:39, 18 декабря 2018
Курьёзы
281 0
Стекло в туалете прозрачное только изнутри / фото China.org.cn

Об этом сообщает bigpicture.

Читайте такжеСамый дорогой вокзал мира: путешественница рассказала об особенностях жизни в Нью-Йорке

Туалет площадью 150 кв. метров отличается элегантным дизайном и качественными материалами интерьера. К примеру, полы покрыты мрамором, а деревянные двери отлакированы. Также есть климатическая система, которая круглосуточно и круглогодично обеспечивает температуру 26 градусов по Цельсию.

Одна из стен в туалете сделана из стекла, что позволяет посетителям любоваться зеленым парком. Отмечается, что стекло прозрачное только изнутри, а с внешней стороны смотрится как зеркало. Помимо прекрасного вида, такое решение позволяет увеличить количество дневного света внутри туалета, что дает возможность властям города экономить на электроэнергии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#туалет