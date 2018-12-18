В Китае открыли пятизвездочный общественный туалет (фото)

Туалет площадью 150 кв. метров отличается элегантным дизайном и качественными материалами интерьера.

В Китае открыли общественный туалет с видом на парк, которому присваивают пять звезд.

Об этом сообщает bigpicture.

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Туалет площадью 150 кв. метров отличается элегантным дизайном и качественными материалами интерьера. К примеру, полы покрыты мрамором, а деревянные двери отлакированы. Также есть климатическая система, которая круглосуточно и круглогодично обеспечивает температуру 26 градусов по Цельсию.

Одна из стен в туалете сделана из стекла, что позволяет посетителям любоваться зеленым парком. Отмечается, что стекло прозрачное только изнутри, а с внешней стороны смотрится как зеркало. Помимо прекрасного вида, такое решение позволяет увеличить количество дневного света внутри туалета, что дает возможность властям города экономить на электроэнергии.