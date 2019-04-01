Драка наблюдателей и поедание бюллетеня: в ЦИК рассказали о курьезах на президентских выборах
Двое наблюдателей подрались за право зафиксировать нарушение избирательного законодательства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил на брифинге в ЦИК.
Радченко сообщил, что избирательные участки открылись вовремя за незначительным исключением.
По его словам, некоторые участки не открылись в 08.00 по следующим причинам: на 8 участках члены комиссий вопреки закону поставили штамп «выбыл» возле фамилии одного или двух кандидатов, которые якобы написали заявления, что снимают свои кандидатуры. "Поэтому ЦИК была вынуждена вмешаться и заменить испорченные бюллетени, что вызвало определенную задержку в открытии участков. Последний из них открылся в 11.40", - сказал Радченко.
Другая причина несвоевременного открытия «звучит тривиально, но несколько участков открылись с небольшим опозданием из-за перевода часов», еще одна причина небольшой задержки в открытии - члены участковых комиссий не справились вовремя с утренним заседанием. Задержка в открытии была всего 10-15 минут, и таких участков меньше десятка.
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Также Радченко заявил, что ЦИК не зафиксировала системных нарушений, которые угрожали бы результатам голосования и волеизъявлению избирателей.
Он подчеркнул, что все избирательные участки на линии разграничения, в зоне проведения операции Объединенных сил работали нормально, и на всех этих участках военнослужащие смогли проголосовать. Также Радченко выразил сожаление, что закон не позволяет открыть участки непосредственно на опорных пунктах.
Говоря о закрытии участков, Радченко отметил, что практически все участки закрылись вовремя, больших очередей на участках, кроме заграничных, не было. Среди заграничных участков самые большие очереди были в Польше и Германии.
Также он рассказал о проблемах, которые возникали в ходе голосования, в том числе: требование от избирателей, получивших ID-карты, справки о регистрации, что является незаконным.
«Не обошлось и без курьезов - был зафиксирован случай, когда двое наблюдателей от общественных организаций подрались, а причина конфликта была в том, что каждый из них пытался отвоевать право зафиксировать нарушение избирательного законодательства», - рассказал Радченко.
Также был случай, когда члены комиссии потеряли ключи от сейфа, где лежали бюллетени, и пришлось разрезать его болгаркой.
«На Сумщине избиратель пытался вынести с участка бюллетень, он его пытался вынести во рту. Члены комиссии это увидели, и прямо изо рта вытащили. Объяснить свои действия он не смог», - рассказал Радченко.