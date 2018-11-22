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В США пара во время уборки нашла лотерейный билет и выиграла почти 2 миллиона долларов

15:06, 22 ноября 2018
Курьёзы
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Пара выиграла в лотерею 1,8 млн долл / фото louisianalottery.com

Супружеская пара из американского штата Луизиана наткнулась на лотерейный билет во время генеральной уборки дома до Дня благодарения. Они сверили выигрышные номера со своими и выиграли 1,8 миллиона долларов.

Об этом пишет ТСН.uа со ссылкой на ABC News.

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Гарольд и Тина Ехренберг готовились ко Дню благодарения, когда увидели в тумбочке стопку старых лотерейных билетов. Супруги решили проверить билеты на сайте лотереи: номера на одном из них полностью совпадали с выигрышными.

"Сначала я подумал, что мы ошиблись и перепутали числа или дату окончания срока действия билета. Мы проверили еще несколько раз, чтобы убедиться", - рассказал Гарольд.

Супруги увидели, что они нашли билеты очень вовремя. Срок действия должен был закончиться через две недели.

Семья обратилась в офис лотереи и там подтвердила выигрыш. После выплаты налогов у них остались 1,27 миллиона долларов. Что будут делать с деньгами, пара пока не знает.

Напомним, 67-летний Роберт Бэйли 25 лет играл в лотерею с одними и теми же числами. Он выиграл 343,8 миллиона долларов США.

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Теги: #США#лотерейный билет#выигрыш лотерею