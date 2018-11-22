В США пара во время уборки нашла лотерейный билет и выиграла почти 2 миллиона долларов

Неожиданный подарок супруги получили ко Дню благодарения.

Супружеская пара из американского штата Луизиана наткнулась на лотерейный билет во время генеральной уборки дома до Дня благодарения. Они сверили выигрышные номера со своими и выиграли 1,8 миллиона долларов.

Об этом пишет ТСН.uа со ссылкой на ABC News.

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Гарольд и Тина Ехренберг готовились ко Дню благодарения, когда увидели в тумбочке стопку старых лотерейных билетов. Супруги решили проверить билеты на сайте лотереи: номера на одном из них полностью совпадали с выигрышными.

"Сначала я подумал, что мы ошиблись и перепутали числа или дату окончания срока действия билета. Мы проверили еще несколько раз, чтобы убедиться", - рассказал Гарольд.

Супруги увидели, что они нашли билеты очень вовремя. Срок действия должен был закончиться через две недели.

Семья обратилась в офис лотереи и там подтвердила выигрыш. После выплаты налогов у них остались 1,27 миллиона долларов. Что будут делать с деньгами, пара пока не знает.

Напомним, 67-летний Роберт Бэйли 25 лет играл в лотерею с одними и теми же числами. Он выиграл 343,8 миллиона долларов США.