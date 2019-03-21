В центре Одессы разгуливал голый мужчина (фото 16+)

Во время задержания к мужчине применили наручники. Его доставили в медучреждение.

В центре Одессы задержан мужчина, который обнаженным бегал по улице и бросался на людей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, вчера около 23:20 патрульные получили вызов на улицу Успенскую.

«Прибыв на место происшествия, патрульные увидели голого мужчину в неадекватном состоянии. Сразу же была вызвана специализированная медицинская бригада. К мужчине применили спецсредства – наручники, так как он бросался на людей», - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, врачи приехали быстро и увезли мужчину в медучреждение.

Со слов очевидцев, молодой человек начал свой «забег» за несколько километров до улицы Успенской – с площади Льва Толстого.

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