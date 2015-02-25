Киевлянин отрастил самые длинные ресницы в Украине (фото)

Ресницы у Валерия такие длинные, что, как признается мужчина, мешают ему смотреть на свет божий. К тому же, они тяжелые, и от постоянной нагрузки на веки у него время вечером болят глаза. Когда он надевает очки, то за стеклами ресницы загибаются до бровей, сообщает Сегодня.

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То, что на удивительную внешность мужчины все обращают внимание, он уже привык. Говорит, что хуже, когда собеседник никак не может сосредоточиться на разговоре, потому что все время рассматривает его ресницы.

В Национальный Реестр Рекордов Валерий позвонил с категорическим предложением – регистрируйте быстрее, потому что намерен от них избавиться.