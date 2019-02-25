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"Зайцев тут нет": в киевском троллейбусе "засекли" грустного волка (видео)

00:17, 25 февраля 2019
Курьёзы
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Аниматор сидел в троллейбусе с печально опущенной вниз головой / скриншот

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На видео, которое обнародовали на странице «Киев Оперативный» в Twitter, видно человека в костюме волка, который сидит в троллейбусе с печально опущенной вниз головой.

Отмечается, что короткое видео было записано в Святошинском районе в салоне 41-го троллейбуса.

«Когда пытаешься найти зайцев, а их нет. 41 троллейбус, Святошино», – говорится в шуточном сообщении.

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Теги: #троллейбус#волк