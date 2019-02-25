"Зайцев тут нет": в киевском троллейбусе "засекли" грустного волка (видео)
00:17, 25 февраля 2019Курьёзы
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Забавное видео было записано в Святошинском районе в салоне 41-го троллейбуса.
Аниматор сидел в троллейбусе с печально опущенной вниз головой / скриншот
В сети появилось забавное видео с «волком» в 41 столичном троллейбусе.
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На видео, которое обнародовали на странице «Киев Оперативный» в Twitter, видно человека в костюме волка, который сидит в троллейбусе с печально опущенной вниз головой.
Отмечается, что короткое видео было записано в Святошинском районе в салоне 41-го троллейбуса.
«Когда пытаешься найти зайцев, а их нет. 41 троллейбус, Святошино», – говорится в шуточном сообщении.
Когда пытаешься найти зайцев, а их нет— Киев Оперативный (@KyivOperativ) 24 февраля 2019 г.
41 троллейбус, Святошино) pic.twitter.com/G1rTV3TJVx
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