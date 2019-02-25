"Зайцев тут нет": в киевском троллейбусе "засекли" грустного волка (видео)

Забавное видео было записано в Святошинском районе в салоне 41-го троллейбуса.

В сети появилось забавное видео с «волком» в 41 столичном троллейбусе.

Читайте такжеВ Британии мужчину голышом выставили за окно массажного салона (фото, видео)

На видео, которое обнародовали на странице «Киев Оперативный» в Twitter, видно человека в костюме волка, который сидит в троллейбусе с печально опущенной вниз головой.

Отмечается, что короткое видео было записано в Святошинском районе в салоне 41-го троллейбуса.

«Когда пытаешься найти зайцев, а их нет. 41 троллейбус, Святошино», – говорится в шуточном сообщении.