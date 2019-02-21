В Австралии появились автомобильные номера со смайлами (видео)
12:14, 21 февраля 2019Курьёзы
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Выложить за номер с эмодзи придется сумму, равную 9 тысячам гривень.
В Австралии появились автомобильные номера со смайлами
В Австралии появились автомобильные номера со смайлами.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Власти штата Квинсленд позволили изобразить на номерных знаках эмодзи. Австралийцам предлагают на выбор только 5 самых добрых: смайлик, который улыбается или хохочет, подмигивает, носит темные очки, или же сердечки вместо глаз.
Выложить за номер с эмодзи придется сумму, равную 9 тысячам гривень.
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