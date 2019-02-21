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В Австралии появились автомобильные номера со смайлами (видео)

12:14, 21 февраля 2019
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Власти штата Квинсленд позволили изобразить на номерных знаках эмодзи. Австралийцам предлагают на выбор только 5 самых добрых: смайлик, который улыбается или хохочет, подмигивает, носит темные очки, или же сердечки вместо глаз.

Выложить за номер с эмодзи придется сумму, равную 9 тысячам гривень.

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Теги: #Австралия