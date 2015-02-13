Озвучена причина синего снега в Челябинске - виноват краситель "Тархун" и пасхальные яйца

Об этом сообщила официальный представитель предприятия, где произошел выброс пищевого красителя в атмосферу, Ольга Грибова, передает ТАСС.

"Никакого голубого снега не было. Он окрасился в голубой цвет уже на земле, таковы результаты проверки, которую мы провели на предприятии, - сказала она. - Во время открытия упаковок с красителем для краски пасхальный яиц произошел выброс. Менее 1 кг красителя попало в вытяжную систему, откуда его выбросило в атмосферу".

"После этого краситель осел на снег в районе предприятия. Поскольку в регионе достаточно тепло, снег был подтаявший. Краситель без труда окрасил его в голубой цвет", - добавила Грибова.

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Она подчеркнула, что краситель абсолютно безопасен для здоровья людей. Он сертифицирован. "Таким красителем окрашивают напиток "Тархун", - пояснила собеседница агентства.

Аномалию зафиксировали специалисты областного Управления Росприроднадзора. "На днях в поселке Локомотивный выпал голубой снег. Местные жители были немного напуганы этим природным явлением, - сообщил представитель Росприроднадзора. - Мы выяснили, что голубые осадки выпали по вине местного предприятия". Расследованием инцидента занимается Минэкологии РФ.