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Хомяк вызвал переполох в многоэтажке в Одессе (фото)

20:28, 24 января 2019
Курьёзы
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В коробке нашли хомячка / фото полиции в Одесской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одесской области, в четверг патрульные получили вызов о подозрительном предмете, находящемся в подъезде высотного жилого дома на улице Академика Сахарова.

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"На месте инспекторы обнаружили пакет, в котором была коробка и записка. В частности,  детским почерком написано: "Помогите, пожалуйста. (Не трусить, а не переворачивать)", - рассказали в пресс-службе.

Полицейские услышали шорох, исходящий из коробки, заглянули в нее в нее и обнаружили хомячка. В ведомстве добавили, что зверька забрали домой люди, сообщившие на линию "102" о подозрительном предмете.

"Заявителей настолько растрогало такое событие, что они забрали питомца себе и пообещали заботиться о нем и оберегать", - акцентируют правоохранители.

фото полиции в Одесской области
фото полиции в Одесской области

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