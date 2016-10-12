В Минске школьник купил друзьям хомячков на похищенные у отца деньги

Как сообщает Главное управление внутренних дел Минского горисполкома, общая сумма ущерба составила 10 тысяч (100 миллионов неденоминированных) белорусских рублей (5,2 тысячи долларов).

Отмечается, что мужчина проживает в общежитии с супругой и несовершеннолетним сыном, который без спроса взял ключ от комнаты, где отец хранил деньги (в долларах) и частями их брал. Его друзья в это время стояли рядом и смотрели, чтобы никто не шел.

Несовершеннолетний тратил деньги на развлечения, приобретал для друзей дорогостоящие подарки (велосипед стоимостью 600 белорусских рублей, iPhone, спортивный инвентарь, двум друзьям подросток купил клетку и трех хомяков, одному просто передал 600 рублей). На эту сумму мама друга приобрела телевизор.

На протяжении летних месяцев приятели ежедневно катались на аттракционах в парках развлечений, несколько раз в день посещали "МакДональдс".

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При опросе подростки пояснили, что просили у мужчин, злоупотребляющих спиртными напитками, обменять валюту в обменном пункте, обещая при этом приобрести для них алкоголь.

В настоящее время вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Отмечается, что в действиях несовершеннолетних усматривается состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Так как парни на момент совершения данного преступления не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в отношении их родителей будут составлены административные протоколы по ст. 9.4. КоАП Беларуси (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и они будут оштрафованы.