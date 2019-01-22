В Британии полицейские спасли голодающую мышь задержанного преступника

Как сообщили в подразделении полиции, полевка была еще жива, но очень голодна, поскольку на протяжении недели за ней никто не ухаживал.

Сотрудники британской полиции в Дербишире спасли мышь-песчанку, которая осталась одна после того, как ее владелец попал в тюрьму.

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Об этом сообщает BBC. Отмечается, что вооруженный отряд полиции принимал участие в операции по освобождению грызуна из квартиры, которая долгое время оставалась без присмотра.

Как сообщили в подразделении полиции, полевка была еще жива, но очень голодна, поскольку на протяжении недели за ней никто не ухаживал.

Мышь доставили к ветеринару, где о ней позаботились. В полиции заявили, что участие в операции не повлияло на оперативную работу.