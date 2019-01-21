"Хочешь поговорить с президентом?": журналист неожиданно поболтал по телефону с Трампом в парижском кафе

Как уточняется, мужчина, предложивший поговорить с Трампом, оказался другим журналистом, который направлялся на ежегодный Международный экономический форум, чтобы взять интервью у американского лидера, но тот отменил поездку в Давос из-за шатдауна.

Американский журналист, ужинавший в парижском кафе, неожиданно побеседовал с президентом США Дональдом Трампом, который разговаривал по телефону с посетителем за соседним столиком.

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Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что репортер издания Дэн Бальц вместе с коллегой за ужином в Латинском квартале в Париже громко обсуждал вопросы американской политики.

По его словам, в один прекрасный момент человек за соседним столом повернулся к ним, и, протягивая мобильный телефон, сказал: «Хочешь поговорить с президентом?».

«Трамп, очевидно, разговаривал по громкой связи, потому, когда я представился, в телефоне разразился смех», - рассказал Бальц.

Как уточняется, мужчина, предложивший поговорить с Трампом, оказался другим журналистом, который направлялся на ежегодный Международный экономический форум (МЭФ), чтобы взять интервью у американского лидера, но тот отменил поездку в Давос из-за шатдауна.

Во время разговора Трамп думал, что разговаривает с туристом, но позднее узнал, с кем именно он беседовал. Репортер смог задать президенту интересующие вопросы.

«Все это длилось менее двух минут, потом владелец телефона дал понять, что хочет продолжить разговор», - дополнил Бальц.