цей матеріал доступний українською

В сети смеются с ривненских коммунальщиков, которые засыпали асфальт в лужу (видео)

12:01, 18 января 2019
Курьёзы
192 0
Видео такого латания ям жители назвали нанотехнологией / скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, один из работников лопатой в лужи измерял глубину выбоины, а другой из грузовика сбрасывал туда отсев, который просто исчезал под водой. Видео такого латания ям жители назвали нанотехнологией и выложили его в соцсети.

Лишь за несколько часов отснятое набрало сотни репостов и десятки комментариев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ремонт#асфальт