В сети смеются с ривненских коммунальщиков, которые засыпали асфальт в лужу (видео)

Всего за несколько часов видео с коммунальщиками набрало сотни репостов и десятки комментариев.

В Ровно прохожие сняли, как коммунальщики засыпают асфальт в лужу.

Как говорится в сюжете ТСН, один из работников лопатой в лужи измерял глубину выбоины, а другой из грузовика сбрасывал туда отсев, который просто исчезал под водой. Видео такого латания ям жители назвали нанотехнологией и выложили его в соцсети.

Лишь за несколько часов отснятое набрало сотни репостов и десятки комментариев.