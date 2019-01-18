В сети смеются с ривненских коммунальщиков, которые засыпали асфальт в лужу (видео)
12:01, 18 января 2019Курьёзы
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Всего за несколько часов видео с коммунальщиками набрало сотни репостов и десятки комментариев.
Видео такого латания ям жители назвали нанотехнологией / скриншот видео ТСН
В Ровно прохожие сняли, как коммунальщики засыпают асфальт в лужу.
Как говорится в сюжете ТСН, один из работников лопатой в лужи измерял глубину выбоины, а другой из грузовика сбрасывал туда отсев, который просто исчезал под водой. Видео такого латания ям жители назвали нанотехнологией и выложили его в соцсети.
Лишь за несколько часов отснятое набрало сотни репостов и десятки комментариев.
В Ровно прохожие засняли, как дорожники засыпают асфальт в лужи
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