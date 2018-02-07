Трассу Киев-Чоп "ремонтируют" по новым технологиям - на скорости сбрасывают асфальт на дорогу (видео)

17:42, 07 февраля 2018
Курьёзы
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Трамбовочную машину тянет обычный бус / Видео: Facebook.com Виталий Глагола

Видео выложил на своей странице в Facebook журналист Виталий Глагола.

«С КамАЗа впереди сбрасывают асфальт, а бус сзади просто проезжает над ямкой и «утрамбовывает» асфальт в яме. Это прекрасно. Hennadii Moskal, предлагаю дорожникам внедрить этот скоростной метод ямочного ремонта по всей области», - написал он.

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При этом, как видно на видео, дорожные работники, заметив, что их снимают, все-таки остановились, и небольшой участок все же ремонтируют как следует. Однако впоследствии продолжают "скоростной ремонт".

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Теги: #дороги#дорожники#Киев-Чоп