Трассу Киев-Чоп "ремонтируют" по новым технологиям - на скорости сбрасывают асфальт на дорогу (видео)

Журналист показал, как проводят ямочный ремонт трассы «Киев-Чоп».

Появилось видео ямочного ремонта на трассе Киев-Чоп по "новейшей технологии". На нем видно, как дорожные работники на ходу с грузовика лопатами сбрасывают асфальт на дорогу, а сзади едет обычный бус, который на тросе тянет трамбовочную машину.

Видео выложил на своей странице в Facebook журналист Виталий Глагола.

«С КамАЗа впереди сбрасывают асфальт, а бус сзади просто проезжает над ямкой и «утрамбовывает» асфальт в яме. Это прекрасно. Hennadii Moskal, предлагаю дорожникам внедрить этот скоростной метод ямочного ремонта по всей области», - написал он.

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При этом, как видно на видео, дорожные работники, заметив, что их снимают, все-таки остановились, и небольшой участок все же ремонтируют как следует. Однако впоследствии продолжают "скоростной ремонт".