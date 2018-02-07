Трассу Киев-Чоп "ремонтируют" по новым технологиям - на скорости сбрасывают асфальт на дорогу (видео)
17:42, 07 февраля 2018
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Журналист показал, как проводят ямочный ремонт трассы «Киев-Чоп».
Трамбовочную машину тянет обычный бус / Видео: Facebook.com Виталий Глагола
Появилось видео ямочного ремонта на трассе Киев-Чоп по "новейшей технологии". На нем видно, как дорожные работники на ходу с грузовика лопатами сбрасывают асфальт на дорогу, а сзади едет обычный бус, который на тросе тянет трамбовочную машину.
Видео выложил на своей странице в Facebook журналист Виталий Глагола.
Трассу Киев-Чоп "ремонтируют" за новыми технологиями
«С КамАЗа впереди сбрасывают асфальт, а бус сзади просто проезжает над ямкой и «утрамбовывает» асфальт в яме. Это прекрасно. Hennadii Moskal, предлагаю дорожникам внедрить этот скоростной метод ямочного ремонта по всей области», - написал он.
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При этом, как видно на видео, дорожные работники, заметив, что их снимают, все-таки остановились, и небольшой участок все же ремонтируют как следует. Однако впоследствии продолжают "скоростной ремонт".
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