В США в холл больницы зашел дикий лось (видео)
19:25, 08 января 2019Курьёзы
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Необычное событие произошло в городе Анкоридж на Аляске.
В холле он полакомился вазонами, немного повитріщався в окно и ушел \ фото wikipedia.org
Рогатый зашел в медучреждение через автоматические двери.
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В холле он полакомился вазонами, немного посмотрел в окно и ушел. От непрошеного визитера никто, кроме растений, не пострадал. Несмотря на свои немалые размеры и непривычную среду животное вело себя вежливо.
В США в холл больницы зашел дикий лось
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