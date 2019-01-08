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В США в холл больницы зашел дикий лось (видео)

19:25, 08 января 2019
Курьёзы
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В холле он полакомился вазонами, немного повитріщався в окно и ушел \ фото wikipedia.org

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В холле он полакомился вазонами, немного посмотрел в окно и ушел. От непрошеного визитера никто, кроме растений, не пострадал. Несмотря на свои немалые размеры и непривычную среду животное вело себя вежливо.

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Теги: #США#лось