В США в холл больницы зашел дикий лось (видео)

Необычное событие произошло в городе Анкоридж на Аляске.

Рогатый зашел в медучреждение через автоматические двери.

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В холле он полакомился вазонами, немного посмотрел в окно и ушел. От непрошеного визитера никто, кроме растений, не пострадал. Несмотря на свои немалые размеры и непривычную среду животное вело себя вежливо.