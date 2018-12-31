Оккупанты отличились новым маразмом: записали новогоднее обращение от имени Крымского моста (видео)

Крымский мост нарисовали в мультипликационном стиле.

Одно из крымских СМИ показало поздравление граждан с Новым годом от имени Керченского моста.

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Видео опубликовано на YouTube-канале портала "КерчьИнфо". Мост, нарисованный в мультипликационном стиле, пожелал местным жителям красивой жизни, как его арки, здоровья крепкого, как его сваи, и друзей надежных, как его опоры.

Также Крымский мост в ролике бахвалится запланированным открытием его железнодорожной части.

Как сообщали СМИ, президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту в день его открытия на КамАЗе с нарушением ПДД. Отмечалось, что Путин не был пристегнут ремнем безопасности за рулем, как и двое его пассажиров.