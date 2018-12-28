Автогол сезона: вратарь финтом ушел от соперника и завел мяч в собственные ворота (видео)

Вратарь получил мяч от защитника, но вместо того, чтобы отпасовать дальше, он решил обыграть прессинговавшего его игрока.

В матче итальянской Серии Б между «Асколи» и «Палермо» вратарь «Асколи» Филиппо Перрукини забил, вероятно, один из самых странных автоголов сезона. Читайте такжеВ чемпионате Аргентины пес эффектно отбил мяч с линии ворот (видео) В простой игровой ситуации, когда Перрукини получил мяч от защитника, вместо того чтобы отпасовать дальше, он решил обыграть прессинговавшего его игрока «Палермо». Но ситуация вышла из-под контроля. После этого инцидента Перрукини пропустил еще два гола. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Палермо».

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