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Участницы конкурса на самые красивые ягодицы не поделили победу и затеяли драку (видео)

18:42, 07 ноября 2018
Курьёзы
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В Бразилии подрались участницы конкурса красоты / Скриншот - Youtube, The Sun

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Как сообщает The Sun, конфликт начался после награждения победительницы – 31-летней модели и танцовщицы Эллен Сантаны. Соперница Эллен – 27-летняя массажистка Алини Ува сорвала с победительницы наградную ленту и надела ее на себя. Между девушками возникла потасовка.

Ува, как отмечается, кричала, что конкурс представляет собой фарс, и что победительница увеличила свои ягодицы хирургическим путем. 

Ранее известная украинская певица Настя Каменских похвасталась аппетитной попой.

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Теги: #драка#Бразилия#конкурс красоты