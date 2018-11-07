Участницы конкурса на самые красивые ягодицы не поделили победу и затеяли драку (видео)

Одна из конкурсанток прямо на сцене сорвала с победительницы наградную ленту.

На конкурсе красоты Miss BumBum 2018 в Бразилии, где выбирают обладательницу самых красивых ягодиц, произошла драка между участницами.

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Как сообщает The Sun, конфликт начался после награждения победительницы – 31-летней модели и танцовщицы Эллен Сантаны. Соперница Эллен – 27-летняя массажистка Алини Ува сорвала с победительницы наградную ленту и надела ее на себя. Между девушками возникла потасовка.

Ува, как отмечается, кричала, что конкурс представляет собой фарс, и что победительница увеличила свои ягодицы хирургическим путем.

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