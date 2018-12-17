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В сети высмеяли реакцию противников создания новой церкви в Украине (фотожабы)

21:20, 17 декабря 2018
Курьёзы
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Онуфрий лишился титула митрополита Киевского и всея Украины / Соцсети

Эта новость вызвала истерическую реакцию в РФ, бывшей УПЦ МП и Русской православной церкве, что стало поводом для шуток и фотожаб в сети:

Ранее на встрече в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей отказался от напитков российской делегации, в сети начали шутить, что "все боялись появления "Новичка".

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Теги: #Украина#Россия#РПЦ#церковь#УПЦ МП