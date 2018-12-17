В сети высмеяли реакцию противников создания новой церкви в Украине (фотожабы)
21:20, 17 декабря 2018Курьёзы
816 1
Также в соцсетях высмеивают "изгнание" предстоятеля бывшей УПЦ МП Онуфрия.
Онуфрий лишился титула митрополита Киевского и всея Украины / Соцсети
15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины и избран ее председатель.
Эта новость вызвала истерическую реакцию в РФ, бывшей УПЦ МП и Русской православной церкве, что стало поводом для шуток и фотожаб в сети:
Ранее на встрече в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей отказался от напитков российской делегации, в сети начали шутить, что "все боялись появления "Новичка".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter