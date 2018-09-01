"Все боялись появления "Новичка": на встрече в Стамбуле Варфоломей отказался от напитков российской делегации (видео)

Реакция патриарха Варфоломея на эту путаницу была довольно сдержанной, но недвусмысленной: четким жестом он отказался от предлагаемого напитка, как и все остальные священнослужители.

Во время встречи Вселенского патриарха Варфоломея и русского патриарха Кирила в Стамбуле произошел курьезный случай.

Читайте такжеВ УПЦ заявили, что Константинопольский Патриархат решений о предоставлении автокефалии украинской Церкви не принимал

Как сообщает на своей странице в Facebook Украинская поместная православная церковь, когда один из сотрудников службы безопасности из делегации Кирилла начал предлагать напитки, он сначала обратился к русскому патриарху, и когда тот протянул руку, чтобы взять один из стаканов с подноса, другой охранник бросился направлять руку Кирилла к конкретному бокалу, помогая патриарху сделать "правильный выбор".

Реакция патриарха Варфоломея на эту путаницу была довольно сдержанной, но недвусмысленной: четким жестом он отказался от предлагаемого напитка, как и все остальные священнослужители из Вселенского Патриархата, которые присутствовали в комнате.

"Не зря все боялись появления "Новичка" на этой встрече. Не верят РПЦ в Константинополе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в августе координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук предупреждал о возможных провокациях, связанных со встречей патриархов.

"Также Вселенскому патриарху и его окружению стоит с особым вниманием отнестись к "дарам" из Москвы! Потому что, как отметили британские СМИ, Украина получит Томос, если не будет "Новичка", - сказал он.

Действительно, по данным Би-би-си, у Кремля не было аргументов, чтобы повлиять на Константинополь в вопросе о предоставлении Томоса на автокефалию Украинской православной церкви, влияние на которую Москва отчаянно боится потерять. «Москва теперь может влиять на Варфоломея только физически. "Новичок" - везде "Новичок", - рассказывает источник, близкий к Константинополю.