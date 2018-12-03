Полиция Нью-Йорка нашла обручальное кольцо, которое влюбленная пара потеряла на площади Times Square (видео)

Кольцо слетело с пальца девушки просто в водосток.

Свадьбе таки быть. Полиция Нью-Йорка нашла обручальное кольцо, которое влюбленная пара потеряла на площади Times Square.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Влюбленные приехали в США из Великобритании, чтобы отпраздновать юбилей – 10 лет вместе.

Парень сделал любимой предложение, однако ошибся с размером. Кольцо оказалась великовато и слетело с пальца девушки просто в водосток.

Мужчина пытался достать украшение, однако после неудачных попыток пара ушла с площади.

Все это зафиксировали камеры наблюдения. Впоследствии, найти обручальное кольцо удалось полицейским и те пообещали вернуть кольцо молодоженам.