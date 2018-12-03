Полиция Нью-Йорка нашла обручальное кольцо, которое влюбленная пара потеряла на площади Times Square (видео)
16:12, 03 декабря 2018Курьёзы
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Кольцо слетело с пальца девушки просто в водосток.
Полиция Нью-Йорка нашла обручальное кольцо, которое влюбленная пара потеряла на площади Times Square
Свадьбе таки быть. Полиция Нью-Йорка нашла обручальное кольцо, которое влюбленная пара потеряла на площади Times Square.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Влюбленные приехали в США из Великобритании, чтобы отпраздновать юбилей – 10 лет вместе.
Парень сделал любимой предложение, однако ошибся с размером. Кольцо оказалась великовато и слетело с пальца девушки просто в водосток.
Мужчина пытался достать украшение, однако после неудачных попыток пара ушла с площади.
Все это зафиксировали камеры наблюдения. Впоследствии, найти обручальное кольцо удалось полицейским и те пообещали вернуть кольцо молодоженам.
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