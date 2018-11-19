Мужчина вызвал пожарных, спутав голос попугая со звуком пожарной сигнализации (видео)
20:08, 19 ноября 2018Курьёзы
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Кроме того, попугай идеально имитирует телефонный звонок.
Попугай идеально имитирует телефонный звонок \ YouTube
Попугай по кличке Джаз научился идеально подражать звукам телефона и пожарной сигнализации.
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Как-то его хозяин перепугался, что его дом загорелся, приняв голос попугая за настоящую тревогу, и вызвал пожарных, передает Би-би-си. Уже после их приезда все убедились, что это попугай издавал звуки сигнализации.
Хозяин птицы Стив Докерти говорит, что ему нравится иммитировать разные звуки, но особенно хорошо получается сигнал датчика дыма.
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