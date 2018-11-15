Сеть "подорвало" видео с упорной черепахой
14:50, 15 ноября 2018Курьёзы
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Черепаха прибегла к борьбе с самой собой.
Безуспешную борьбу черепахи с собственным отражением, по данным СМИ, снял хозяин животного в китайской провинции Хэйлунцзян.
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Черепаха долго не сдавалась. Обычно самцы борются друг с другом за самок или чтобы продемонстрировать собственное превосходство.
Ранее сеть всколыхнуло видео черепахи-паркурщика, которая без особых усилий перелезает метровый забор, оказавшийся у нее на пути. Ролик набрал более десяти миллионов просмотров.
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