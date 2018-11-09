Пресс-секретарь ГПУ заявил, что у него украли бутерброды

Лысенко отметил, что не обижен на вора.

У пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко неизвестные в метро украли из сумки бутерброды.

Об этом Лысенко рассказал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен", - написал пресс-секретарь ГПУ.

В комментарях под постом развернулась бурная дискуссия о том, с чем были бутерброды. Кто-то предположил, что они были с икрой, однако перекус Лысенко оказался достаточно тривиальным: батон, колбаса и сыр.

Кроме того комментаторы выдвигали версии, кто именно мог украсть у Лысенко еду. Были предположения, что это сделали цыгане или голодные бездомные, однако сам Лысенко предположил, что это могли быть студенты, которые учатся на Печерске.

Также комментаторы вспоминали случаи, когда у них воровали еду. У кого-то это была выпечка, а у кого-то даже банка супа.

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