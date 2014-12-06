Двухкилограммовый трюфель продали на аукционе Sotheby's

Как передает ТАСС, об этом сообщили представители аукционного дома.

По их оценкам, деликатес, который ушел с молотка, является крупнейшим из тех, что когда-либо продавались на аукционах. Обладателем гриба стал неназванный покупатель из Тайваня, который участвовал в торгах по телефону.

Трюфель был найден в Италии на прошлой неделе.

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Белый трюфель встречается только в определенных районах этой страны в период с октября по декабрь. Находить эти грибы удается лишь опытным "охотникам" и при содействии специально обученных собак.