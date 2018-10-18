Путин рассказал анекдот об отношениях с США

Путин рассказал о позиции России в международных конфликтах.

Вопрос об отношениях России и США вызвал у президента России Владимира Путина желание рассказать анекдот.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, это произошло на пленарном заседании Валдайского клуба.

Читайте также"Они просто сдохнут!": слова Путина о россиянах-мучениках вызвали взрыв хохота в зрительном зале (видео)

«Такая шутка есть, старая, с бородой. Может, кто-то не знает - будет интересно. Звучит она так: Вопрос: «Как вы расслабляетесь?» Ответ: «Я не напрягаюсь». То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем», - завил Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин рассказал о позиции России в международных конфликтах. По его словам, Россия никого не напрягает в международных делах и не создает проблем.





