Путин рассказал анекдот об отношениях с США
20:36, 18 октября 2018Курьёзы
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Путин рассказал о позиции России в международных конфликтах.
Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS
Вопрос об отношениях России и США вызвал у президента России Владимира Путина желание рассказать анекдот.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, это произошло на пленарном заседании Валдайского клуба.
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«Такая шутка есть, старая, с бородой. Может, кто-то не знает - будет интересно. Звучит она так: Вопрос: «Как вы расслабляетесь?» Ответ: «Я не напрягаюсь». То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем», - завил Путин.
Как сообщал УНИАН, Путин рассказал о позиции России в международных конфликтах. По его словам, Россия никого не напрягает в международных делах и не создает проблем.
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