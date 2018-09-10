Путин оконфузился во время голосования за мэра Москвы: ему сопротивлялась урна для бюллетеней (видео)

По данным экзит-полов, действующий мэр Москвы лидирует на выборах главы города.

Президент России Владимир Путин оконфузился во время голосования за мэра Москвы 9 сентября.

Путин подошел к урне, чтобы вбросить свой бюллетень, но с первого раза у него ничего не получилось. Урна "выплюнула" бюллетень обратно, а механический голос сказал: "Бюллетень неустановленной формы".

Президент России со словами "да ладно" перевернул избирательный листок, но урна была неумолима: "Бюллетень неустановленной формы". При этом все желающие могли видеть, за кого именно Путин отдал свой голос.

Путин удивился, перевернул бюллетень еще раз, теперь - лицевой стороной вниз, и с третьего раз у него все таки получилось.

Как сообщает Дождь со ссылкой на телеканал «Москва 24», по данным экзит-полов, действующий мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах главы города с 74% голосов.

Ранее УНИАН сообщал что президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом. В этот раз - на совместном фото с главой Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.