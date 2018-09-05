В Австрии нет кенгуру?: на севере страны заметили одинокое животное из другой части мира (видео)

Известие о кенгуру в Австрии вызвало немало шуток, ведь эту страну часто путают с Австралией, которая является родиной кенгуру.

На севере Австрии в начале сентября 2018 года заметили одинокого кенгуру - для европейской горной страны эти животные являются совершенно нетипичными.

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Как говорится в сюжете ТСН, кадры с животным снял житель региона Верхняя Австрия и видео разлетелось по мировым СМИ.

Австрийская полиция сообщила, что ей поступило немало звонков от граждан, также видевших зверя. Правоохранители пока не поймали кенгуру, однако разыскивают и животное, и владельцев, от которых оно могло убежать.

Тем временем известие о кенгуру в Австрии вызвало немало шуток, ведь эту страну из-за схожего названия часто путают с Австралией, которая является родиной кенгуру. В Австрии даже часто можно увидеть сувениры с надписью «В Австрии нет кенгуру».

Кстати, в родной Австралии кенгуру чувствуют себя довольно смело и нередко вмешиваются в жизнь людей, например, выпрыгивая на футбольное поле.