Полиция в Германии провела спецоперацию по задержанию мужчины, "вооруженного" автоматом из Lego

В Людвигсхафене молодой человек имел неосторожность показать из окна дома автомат из элементов конструктора Lego. Вскоре в его квартиру ворвалась полиция.

В немецком городе Людвигсхафене в земле Рейнланд-Пфальц полиция начала расследование против молодого человека за то, что тот показал из окна своего жилища автомат, составленный из элементов конструктора Lego.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 сентября. Жители города заметили в окне парня с автоматом черного цвета, похожим на настоящий, и сообщили полиции, рассказали подробности происшествия во вторник, 4 сентября, правоохранители города, передает DW.

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На место происшествия прибыло спецподразделение полиции, которое штурмовало квартиру. В ней, как выяснилось, проживали двое парней - 19-ти и 23-х лет. Именно младший из них сконструировал из элементов Lego черного цвета автомат. Хотя, очевидно, парень в шутку показывал из окна квартиры свой "автомат", против него вполне серьезно начали расследование из-за вероятного нарушения законодательства о контроле оборота оружия в Германии.